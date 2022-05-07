Реальні цифри людських втрат по Маріуполю можуть не співпадати з офіційними, що є наразі.

Учасники розбору завалів в Маріуполі ствержують, що під кожним зруйнованим будинком, де вони прибирали завали, знаходили біля 80-100 трупів.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Історія одного з учасників розбору завалів в Маріуполі. Без імені, бо людина, ще в Маріуполі у постійній небезпеці. Під натиском окупантів та аби прогодувати родину, тиждень тому він зголосився розгрібати в місті завали. Людина витримала лише кілька днів. Каже, що люди, які працювали, блювали і впадали в мовчазний ступор, регулярно траплялися істерики. Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму. Під кожним будинком, який вони розгрібали, було біля 80-100 трупів", - написав Андрющенко.

Зважаючи на це, за словами Андрющенка, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не співпадати.

Він додав, що за словами співрозмовника, у людей в місті зараз дуже у багатьох нервові зриви.

"Люди стали більше містом пересуватися й бачать усі жахи, усі руйнування. Тепер вся картина у них перед очима. Психіка й не витримує радощів "руського миру", - пояснив він.

13 квітня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що за попередніми даними адміністрації Донецької області, у місті Маріуполі на той момент загинуло вже від 20 до 22 тисяч громадян.

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