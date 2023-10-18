На кадрах видно частину злітної смуги, де знаходилися російські вертольоти.

З'явилися супутникові знімки аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, який 17 жовтня був атакований Силами оборони України. Українські військові знищили там, зокрема, кілька вертольотів окупантів.

Нові супутникові знімки опублікував проект "Схеми". На кадрах видно частину злітної смуги, де знаходилися російські вертольоти.

Удар по аеродрому в Бердянську

Вночі 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, а також у Луганську прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України ударили по аеродромах з ворожою авіацією. Були уражені 9 вертольотів окупантів різних моделей. Також уражені спецтехніка, установка ППО, склади боєприпасів і злітні смуги.

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У мережі припускали, що удари були здійснені далекобійними ракетами ATACMS, проте офіційного оголошення про їх передачу Україні США не робили.

Уже ввечері президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на озброєнні українських військ з'явилися ATACMS. За його словами, вони себе вже показали. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео перших пусків цих ракет українськими воїнами.

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