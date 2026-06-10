'Фламінго' прилетів у Чебоксари: експерт розповів, чим для РФ був цінний уражений завод

Саме на цьому підприємстві виготовляють модулі, які допомагають ракетам і дронам обійти РЕБ.

Сьогодні вночі український БПЛА FP-5 "Фламінго" у місті Чебоксари (РФ) уразив військовий завод "ВНІІР-Прогрес", котрий виготовляє компоненти для російських ракет і дронів. Про це в етері 24 Каналу сказав військовий експерт Іван Ступак.

Він зазначив, що самі росіяни вже підтвердили, що цей завод в Республіці Чувашія (РФ) уразила саме ракета "Фламінго", і навіть є відео.

За його словами, завод розташований на відстані тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Відео дня

"Таким ударом Україна намагається убезпечити тили", – зазначив Ступак.

Він наголосив, що це підприємство вважається одним із ключових у виробництві модулів "Комета", які ставлять, зокрема, на "Іскандери", інші ракети та "Шахеди", і саме цей засіб допомагає ворогу долати українські засоби РЕБ.

"Якщо немає цих модулів "Комета" і серйозного захисту, тоді наші сили протиповітряної оборони, фахівці радіоелектронної боротьби зможуть інтенсивніше збивати з курсу "Шахеди", "Іскандери", керовані авіаційні бомби", – пояснив військовий експерт.

За його словами, їх відсутність на ракетах і дронах дала б можливість захистити глибокий український тил та прифронтові міста, зокрема Дніпро, Харків, Запоріжжя, Херсон, від ворожих атак.

Бавовна на військовому заводі

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 червня український FP-5 Flamingo влучив у військовий завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження цілі та пожежу на території заводу "ВНІІР-Прогрес" у місті Чебоксари.

Зазначалося, що підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння РФ. Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу "Комета", які використовуються в ударних БПЛА типу Shahed (Герань-2), крилатих ракетах "Калібр", оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", а також уніфікованих модулях планування і корекції авіаційних бомб.

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