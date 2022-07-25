Сьогодні вночі російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині.

Внаслідок обстрілу Чугуєва поранено двох осіб, під завалами ще можуть знаходитися люди.

Про це у Facebook повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, в результаті обстрілу зруйновано районний будинок культури, де в підвалі переховувались від обстрілів цивільні, будинок офіцерів та ліцей де ніхто не перебував. Також пошкоджені житлові будинки та є влучання в землю. Деякі ракети були збиті ЗСУ.

За попередньою інформацією, обстріл був здійснений рашистами ЗРК С300, повідомив правоохоронець.

"На даний момент під завалами будинку культури можуть знаходитись троє цивільних (двоє жінок та чоловік), але вони не відкликаються. Проводиться розбір завалів. Відомо про двох поранених", - повідомив він.

Правоохоронець зазначив, що слідчі, криміналісти Чугуївського РУП та слідчого управління працюють з самого ранку, для фіксації злочинів та для допомоги мешканцям.

Станом на 09:30 з-під завалів Будинку культури наразі звільнили 3 людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, зазначивши, що на місці рятувальники продовжують розбирати завали.

"Будинок культури, де в підвалі переховувались люди, фактично знищений окупантами. Троє осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але в підвалі ще перебували люди, усі служби продовжують працювати", - написав він.

Нагадаємо, окупанти вночі вдарили ракетами по Чугуєву на Харківщині, в результаті чого зруйновано школу та будинок культури, де перебували мирні мешканці. Містян закликали зберігати спокій і по можливості обмежити пересування вулицями міста.

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