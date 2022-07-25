Наразі рятувальники розбирають завали, інформація про постраждалих з’ясовуються.

Окупанти вночі вдарили ракетами по Чугуєву на Харківщині, в результаті чого зруйновано школу та будинок культури, де перебували мирні мешканці.

Про це повідомила в Telegram Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.

"Сьогодні вночі ворог знову підступно обстріляв наше місто. Зруйновані цивільні об'єкти - чергова школа та будинок культури, де перебували мирні мешканці. Наразі рятівники розбирають завали, а отже кількість постраждалих буде уточнюватися", - зазначила вона.

Мінаєва закликала містян зберігати спокій і по можливості обмежити пересування вулицями міста.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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