Всю територію України наразі не можна захистити наявними зенітно-ракетними комплексами, зазначив речник Повітряних сил нашої армії.

У ніч на вівторок, 20 червня, іранським безпілотникам-камікадзе Shahed-136/131, запущеним російськими загарбниками, вдалося долетіти до Львова, оскільки в Україні недостатньо засобів протиповітряної оборони.

Україна не може захистити всю свою територію тими зенітно-ракетними комплексами, які зараз має, розповів спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, зараз ППО розміщене там, де воно найнеобхідніше.

"…Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль", - зазначив речник.

Ігнат додав, що безпілотники летять руслами річок різними маршрутами, тому мобільним групам складно вночі ліквідувати їх зі стрілецької зброї, яка має невеликий радіус дії. Крім того, за його словами, повітряні цілі застарілі українські винищувачі не можуть знищувати ефективно. За його словами, захисники неба роблять все можливе, але нашій державі необхідні американські винищувачі F-16.

"Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі - Ред.). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити...", - підкреслив він.

Атака дронами на Львів - сьогодні це варто знати

У ніч на 20 червня росіяни запустили по українській території 35 ударних безпілотників, українська протиповітряна оборона ліквідувала 32 з них.

Повідомлялося, що у Львові ворожий дрон влучив у об‘єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа. Пізніше повідомлялося, що через нічну ворожу атаку в обласному центрі трамваї змінили маршрути.

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