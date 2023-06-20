Сьогодні вранці у Львові лунали вибухи.

У Львові через ранкові обстріли трамваї змінюють маршрути. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут", - повідомив він.

За даними мера, трамвайні маршрути №3 та №9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.

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"Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік", - зауважив Садовий.

Ранкова атака по Україні 20 червня - що відомо

Сьогодні рано вранці по всій Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Вибухи пролунали у Києві, Запоріжжі та Львові.

Зокрема, у Львові жителі чули щонайменше три вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни влучили в об‘єкт критичної інфраструктури. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок прильоту люди не постраждали, але сталася пожежа.

Також окупанти атакували дронами Київ. Над столицею вдалося збити 20 безпілотників. Це вже друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця та перша за останні 18 днів.

Запоріжжя країна-терорист атакувала ракетами С-300. За даними Генштабу, загалом противник запустив по Україні 30 іранських "Шахедів", 28 з яких вдалося збити.

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