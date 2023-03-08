Ним виявився 20-річний чоловік, який працює в охоронній фірмі.

В Одесі затримали псевдопатрульного, який зіпсував товар продавця повітряних кульок.

Як повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, 7 березня у соцмережах з'явилось відео, де невідомі чоловіки чіпляються до хлопця, який продавав повітряні кульки, та псують весь його товар.

"На відео чітко видно, що особи одягнуті у чорний тактичний одяг з використанням символіки патрульної поліції Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначається, сьогодні один зі зловмисників був затриманий. Ним виявився 20-річний чоловік, який працює в охоронній фірмі.

На нього складено відповідні адміністративні матеріали за ст. 184-3 (незаконне використання найменування та ознаки належності до Національної поліції України).

Щодо інших його неправомірних дій ведеться додаткова перевірка.

Вчора декілька місцевих Telegram-каналів оприлюднили відео, зняте у центрі Одеси – біля ринку "Привоз". На ньому декілька молодих чоловіків підходять до хлопців, які продають повітряні кульки, прикрашені світлодіодами. Зловмисники, одягнуті у дуже схожу на поліцейську форму, перевертають ємності з кульками та гострим предметом проколюють їх. Таким чином, вони псують увесь товар.

Користувачі соцмереж стверджують, що зловмисники вимагали у продавців гроші та проткнули кульки через відмову платити. Лише в одній ємності було понад десять одиниць товару.

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