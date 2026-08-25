На Миколаївщині безпілотник поцілив у приміський поїзд: стали відомі наслідки

У потягу було 70 пасажирів, яких завчасно евакуювали.

Ворожий безпілотник влучив у приміський потяг "Миколаїв – Долинська". Завдяки завчасній евакуації вдалося запобігти жертвам серед пасажирів та залізничників. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Миколаїв. Ворожий БПЛА поцілив у приміський потяг "Миколаїв – Долинська". Була завчасно оголошена підвищена небезпека та евакуація. 70 пасажирів поїзда та залізничники – всі цілі", - розповів він.

Як додали в "Укрзалізниці", пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації.

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"Моніторинговий центр "Укрзалізниці", який цілодобово стежить за повітряними загрозами та попереджає поїзні бригади про небезпеку, завчасно передав команду про евакуацію. На місці вже працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки", - йдеться у повідомлені

Виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов заявив, що на момент удару пасажири перебували в укритті.

Ворожі атаки на пасажирські потяги

Останнім часом військові армії РФ здійснюють атаки на залізничну інфраструктуру України, зокрема, ударів зазнають цивільні потяги. Під час отримання сигналу про потенційну небезпеку поїзд терміново зупиняють, а пасажирів екстрено евакуюють. Головними цілями ворога є локомотиви.

Так, 23 серпня російські окупанти атакували локомотив пасажирського потягу 147 "Житомир - Одеса" реактивним "Шахедом". Загалом на борту було 593 пасажири, з них 15 – діти. Завдяки своєчасній евакуації минулося без жертв.

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