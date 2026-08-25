Названо найпопулярніші авто на найбільшому ринку Європи: яка модель лідирує

Нові електричні авто показують суттєве зростання продажів у Німеччині.

За перші сім місяців (січень–липень) 2026 року на ринку Німеччини було реалізовано 1 747 512 нових автомобілів, що на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить Focus2Move.

У провідних брендів спостерігається значна різниця в динаміці продажів: частина моделей Volkswagen демонструє різке падіння (T-Roc, Tiguan, Passat), тоді як нові електричні авто, такі як Volkswagen ID.3, навпаки, показують суттєве зростання.

Головна особливість рейтингу - стрімке зростання продажів кількох моделей, які не входять у ТОП-10. Йдеться, в першу чергу, про Tesla Model Y, яка продемонструвала зростання на 188,1%. Також можна бачити дивовижний стрибок продажів Mercedes CLA (153,5%), Skoda Elroq (101,1%) та BMW X3 (99,1%).

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Якщо казати конкретно про десятку лідерів, то тут впевнено домінує Volkswagen – представники бренду посіли перші три місця. Лідером доволі очікувано виявився Volkswagen Golf, який за довгі десятиліття став справжнім народним автомобілем.

ТОП-10 найпопулярніших авто в Німеччині

Volkswagen Golf (+5,7%). Volkswagen T-Roc (-19,7%). Volkswagen Tiguan (-12,8%) BMW X1 (+9,1%). Skoda Octavia (+5,3%). Opel Corsa (+2,8%). Mercedes GLC (+25,6%). Mini (+35,0%). BMW X3 (+99,1%). Audi A6 (+15,3%).

Світовий авторинок – останні новини

За підсумками перших семи місяців Tesla Model Y зберегла лідерство на світовому ринку кросоверів. Продажі моделі зросли на 20,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дозволило їй суттєво збільшити відрив від найближчого конкурента – Toyota RAV4. Продажі японського кросовера обвалилися на 25,2%.

Також за підсумками січня-червня лідером американського авторинку залишився пікап Ford F-Series. Tesla Model Y посіла лише сьоме місце, а Toyota RAV4 продемонструвала найбільше падіння продажів серед усіх моделей, які увійшли до ТОП-10.

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