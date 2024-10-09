Зазначається, що на таких об'єктах окупанти часто зберігають боєприпаси, які надають інші країни.

Сили безпілотних систем підтвердили ураження арсеналу головного ракетно-артилерійського управління противника в Брянській області РФ.

Як зазначили у пресслужбі СБС, вночі підрозділи успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу населеного пункту Карачево. 67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння, зокрема іранського походження.

"У росіян подібних об’єктів небагато - орієнтовно до двох десятків на всю територію РФ, у кожному з яких зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів", - додали в СБС.

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Удар по складу з БК окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українська армія уразила великий склад боєприпасів РФ у Брянській області. БК зберігали під відкритим небом, зазначав очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Це був найближчий до лінії фронту 67-ий арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Як зазначив Коваленко, арсенал знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною.

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