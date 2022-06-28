Наразі триває пошуково-рятувальна операція та розібрано понад 60% завалів.

Під завалами ТРЦ у Кременчуці знайдено 7 фрагментів тіл, які ідентифікуватимуться з допомогою ДНК-аналізу.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Кременчуцька трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності - масштабне свідчення систематичної політики Кремля вбивства мирних громадян в Україні. Абсолютно цивільний об‘єкт, свідома ракетна атака РФ по скупченню людей", - заявила вона.

Нагадується, що наразі триває пошуково-рятувальна операція та розібрано понад 60% завалів.

Паралельно відбуваються й слідчі дії - на місці працюють прокурори ОГПУ, обласної прокуратури, слідчі поліції і СБУ, а також фахівці Консультативної групи Atrocity Crimes Advisory Group та військові експерти.

"Кожен уламок ракети, кожен доказ важливий і має бути задокументований за найвищими стандартами міжнародного гуманітарного права, адже ця справа може піти не лише до національного суду, а і стати предметом розгляду у Гаазі", - підкреслила генпрокурор.

За даними ОГПУ, на місці знайдено 7 фрагментів тіл, які ідентифікуватимуться з допомогою ДНК-аналізу.

Зазначається, що Венедіктова поставила завдання правоохоронній системі - дати оцінку ситуації, чому громадський об‘єкт не був евакуйований під час повітряної тривоги.

"Ми платимо ціною життів за нехтування безпекою, борючись із ворогом, який щодня накриває вогнем школи, садки, лікарні і житлові будинки. Якщо тут була недбалість - за це мають відповісти. Сирени – це сигнал, який під час війни не можна ігнорувати нікому", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйновано торговий центр.

Станом на ранок 28 червня відомо про 18 загиблих, 21 особа вважається зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 було госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.

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