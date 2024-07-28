Упродовж минулої доби на фронті було понад 120 бойових зіткнень, поділився Генштаб української армії.

Триває війна в Україні, і у ніч на неділю, 28 липня 2024 року Росія атакувала нашу землю керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та ударними БПЛА типу Shahed із мису Чауда (тимчасово окупована територія українського Криму).

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Збито КАР (крилата авіаційна ракета, - Ред.) Х-59 та сім БПЛА Shahed-131/136. Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині", - сказано в повідомленні.

Також в Генштабі повідомили, що 27 липня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію та два засоби ППО.

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На фронті протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Торецькому та Покровському напрямках. "Ворог 28 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне", - повідомляє Генштаб.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

За даними Генштабу, на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Неспокійною була минула доба і на Лиманському напрямку, де наші війська відбили 14 атак противника в районах Новосергіївки Харківської області, Макіївки, Невського Луганської області; Тернів Донецької області.

На Харківському напрямку було дев’ять бойових зіткнень - вони точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Сіверському напрямку зіткнення були в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Спірне.

На Времівському напрямку противник здійснив сім марних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку населених пунктів Костянтинівка та Роздольне Донецької області. На Краматорському напрямку було шість спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три, зокрема, в районі Синьківки Харківської області.

На Придніпровському напрямку ворог намагається атакувати наші позиції в острівній зоні. Протягом минулої доби здійснив три невдалі атаки на позиції Сил оборони.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варте уваги

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України за минулу добу, 27 липня, ліквідували 1180 російських окупантів на фронті. Загальні втрати Росії у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення становлять наразі 574 690 осіб. Також Сили оборони знищили тисячі одиниць військової техніки та озброєння.

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