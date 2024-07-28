Республіканець може допомогти українцям силою викинути "варварів" за межі 1991 року, вважає американський політик.

Колишній президент США, кандидат в очільники держави від Республіканської партії Дональд Трамп може висунути російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо війни проти України.

Екс-глава Штатів може запропонувати ватажку РФ покинути захоплені території нашої держави за конкретний невеликий проміжок часу, а в разі відмови вживе заходів, розповів американський політик і керівник окружного відділення республіканської партії по 45-му округу асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус в ефірі каналу "Київ24".

"План у Трампа, ось із наявної у нас інформації з джерел, такий: він запропонує Путіну піти з усіх окупованих територій, він йому дасть час, короткий час", - сказав співрозмовник.

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За його словами, в іншому разі республіканець "просто скаже, що він буде змушений дати... суперсучасні види озброєнь, які ніхто ніколи за кордоном не отримував, а ось Україна отримає в необмеженій кількості з тим, щоб могла просто силою викинути цих варварів за межі 91 року". "Ось такий буде план Трампа", - підкреслив політик.

У центрі уваги війна в Україні та мирний план Трампа - що вже повідомлялося

Дональд Трамп неодноразово говорив, що, якщо його знову оберуть президентом США (вибори мають відбутися 5 листопада), то він швидко закінчить війну українців проти росіян.

Зокрема, наприкінці липня політик пообіцяв, що незабаром після перемоги на виборах, ще до того, як він займе Овальний кабінет (кабінет президента США в Білому домі), він врегулює цю жахливу війну між Україною і РФ. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що Трампу вистачить сміливості врятувати українську державу.

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