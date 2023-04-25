Окупанти запустили по центру міста дві ракети С-300. Наразі відомо про одну загиблу людину.

Слідчі документують наслідки удару ракетами С-300 російських окупантів по Куп'янську Харківської області. Офіс генпрокурора вже почав провадження.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. Там оприлюднили знімки наслідків російського влучання в будівлю Краєзнавчого музею і додали, що жертвою стала одна людина, а постраждалих госпіталізували. При цьому зазначається, що дані щодо постраждалих уточнюються.

На місці удару працюють відповідні служби - поліція, ДСНС та медики. Триває розбір завалів.

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Крім того, як уточнили в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області почато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Удар по Куп‘янську

25 квітня близько 9:15 російські військові завдали ракетного удару по центру Куп‘янська. Попередньо, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300. Внаслідок атаки повністю зруйновано приміщення місцевого музею. За попередньою інформацією, загинула одна жінка, ще п‘ятеро людей отримали поранення. Під завалами ще перебувають люди.

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