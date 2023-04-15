Вадим Лях зазначив, що у постраждалих переломи та струси мозку.

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку в Слов'янську після російського удару 14 квітня. В результаті атаки дев'ять людей загинули, а ще п'ять намагаються знайти.

"На жаль, за ніч кількість загиблих збільшилася - вночі з-під завалів рятувальники витягли мертву жінку", - повідомив начальник Слов'янської ГВА Вадим Лях у Facebook.

При цьому він зазначив, що кількість загиблих збільшилася до дев'яти, а 21 людина отримала різні травми в результаті обстрілу міста. За його словами, всім, хто потребував медичної допомоги, її надали, у людей струси мозку та переломи.

Відео дня

"Під завалами будинку в пер. Парковому залишається ще п'ять осіб. Їх особи встановлені. Крім того, у нас немає відомостей про мешканців ще трьох квартир", - вказав чиновник.

Рятувальні роботи тривають. До них залучено спецзагін альпіністів ДСНС.

В ефірі телемарафону Лях зазначив, що росіяни вдарили по місту двома комплексами С-300, всього нарахували вісім ракет. Також він повідомив, що батько дворічної дитини, яка померла після атаки в машині "швидкої допомоги", знаходиться ще під завалами, але вижила її мама, яка перед атакою росіян вийшла в магазин, вона знаходиться під наглядом лікарів.

Удар росіян по Слов'янську 14 квітня - що відомо

14 квітня росіяни обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Спочатку повідомлялося, що в місті прогриміло щонайменше сім вибухів. Окупанти влучили ракетами у три п'ятиповерхові будинки: один будинок частково зруйнований, а у двох - сталося загоряння квартир. Також пошкоджені сусідні будинки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія демонструє свою сутність, руйнуючи, знищуючи все живе.

Вчора повідомлялося про вісім загиблих, в тому числі дворічна дитина, а 21 людина отримала поранення, в тому числі і 14-річна дівчинка, яку дістали з-під завалів.

Вас також можуть зацікавити новини: