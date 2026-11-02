Зеленський назвав Трампу умову для припинення ударів по російських НПЗ

Зеленський наголосив, що Україна припинить атаки на той термін, на який її забезпечать ракетами Patriot.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, як того вимагає президент США Дональд Трамп, – але лише на той термін, на який США забезпечать її ракетами Patriot для захисту.

В інтерв’ю телеканалу Fox News Зеленський повідомив, що провів "кілька різних" обговорень цього питання з президентом США та його помічниками.

"Ми сказали: ми не можемо не відповідати, коли Росія атакує нашу енергетичну інфраструктуру, коли вона вбиває наших людей, завдає ударів по об’єктах електроенергетики, газової галузі, нафтопереробних заводах – по всьому", – заявив він.

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Президент наголосив: Україна готова припинити атаки, якщо Росія також зупинить удари по українській енергосистемі.

"Є й інший варіант: надайте нам ракети Patriot. Ми знайдемо кошти – це не просто прохання про допомогу... Ми готові за них заплатити", – сказав він.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна припинить атаки на той термін, на який її забезпечать ракетами.

"Якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські НПЗ місяць, дайте нам Patriot на місяць", – зазначив він.

Атаки на російські НПЗ

Україна протягом двох тижнів утримувалася від ударів по російських НПЗ на прохання адміністрації президента США, однак Росія не припинила атаки на цивільну інфраструктуру.

У п’ятницю ЗСУ відновили удари і за три дні вразили три НПЗ, вивівши з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей Росії.

Сукупна річна потужність трьох атакованих НПЗ – Кстовського, Новокуйбишевського та "Башнефть-Новойл" – становить близько 33 млн тонн нафти.

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