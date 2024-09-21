У ніч з 20 на 21 вересня БпЛА рознесли ще один російський склад у Тверській області.

Склад із боєприпасами, який знищили дрони в ніч на 21 вересня у Тверській області Росії, розташовувався південніше того, що був знешкоджений двома днями раніше. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, частина стратегічних складів розташована на поверхні, частина в бункерах під землею. Раніше був уражений 107 склад у Тверській області. При цьому супутникові знімки підтверджують, що там уже нічого не залишилось. Південніше був розташований 23 склад, де зберігалося приблизно 750 000 снарядів.

"Відбувається робота по складах росіян нашими дальніми засобами ураження. Це або реактивні БпЛА, або ракети, як от "Грім", аби підняти склади, що розташовані під землею. Це може зробити тільки тандемний боєприпас. Продовжується робота наших спецслужб – ГУР, СБУ, ССО тощо щодо знищення стратегічних складів ворога", - розповів експерт.

Він підкреслив, що у таких складах зберігається недоторканний запас РФ. Його здебільшого опускають під землю. Ці ж склади росіяни почали використовувати в ролі транзитних.

"На транзитному складі завантаження, розвантаження, перезавантаження відбувається на землі. Їх підірвати дуже легко, й вторинна детонація може підірвати й підземні склади. Після того, як росіяни почали використовувати підземні стратегічні склади як транзитні, ми їх піймали. Наша розвідка визначає перевезення великої кількості вантажів, потому відбувається знищення", – сказав Світан.

Атаки російських складів з боєприпасами - останні новини

У ніч на 21 вересня Сили оборони України уразили ще два арсенали РФ. Як повідомили у Генштабі, на території одного з арсеналів перебував черговий ешелон, який доправив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР.

Раніше Сили оборони України атакували найбільший склад боєприпасів РФ у Торопці Тверської області. За оцінками фахівців, там могло перебувати понад 30 тисяч тонн снарядів.

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