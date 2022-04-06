Білорусь фактично веде війну проти України ще від перших днів повномасштабного російського вторгнення.

По території Білорусі у напрямку Чернігова пройшла колона військової техніки як із російськими, так і з білоруськими номерами.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", який моніторить пересування ворожої техніки по території Білорусі, сповіщає про пуски ракет тощо.

Відзначається, що близько 14:00 колона російської і білоруської військової техніки пройшла об'їзною Гомеля М-8 у бік прикордонного пункту Нова Гута. Серед техніки помічені: МАЗи, КАМАЗи, Урали, Урали "Торнадо-У". Частина машин з маркуванням "V".

Також опубліковано відео проїзду колони, як стверджується, у бік кордону з Україною в напрямку Чернігова.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну в Україні, а вже 27 лютого з'явилася інформація про те, що Мінськ також може оголосити війну Києву.

При цьому з території Білорусі постійно запускають по Україні різні ракети, які знищують інфраструктуру в українських містах. Тільки за добу 1 квітня з території Білорусі по українських містах випустили щонайменше 20 ракет.

Кількома днями раніше стало відомо, що російську техніку стягують в Гомельську область Білорусі, що може свідчити про ротацію російських військ.

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