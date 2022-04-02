З території Білорусі по українських містах випустили не менш як 20 ракет.
Про це йдеться у Telegram Беларускі Гаюн.
"За сьогоднішній вечір наша моніторингова група зафіксувала велику кількість запусків ракет (понад 20) у Мозирському та Хойнікському районах Білорусі. Інформацію про запуски підтверджують десятки надійних джерел", - йдеться у повідомленні.
Станом на 00:00 2 квітня активісти запусків не фіксували.
Як стверджують активісти, по Україні завдають удари тактичними ракетними комплексами. 11 пусків зафіксували з території Хойнікського району, 34 – з Мозирського.
Інтенсивність ракетних ударів може бути пов’язана з прикриттям відходу підрозділів ЗС РФ.
Особлива інтенсивність ракетних ударів зафіксована активістами з території Мозирського району.
Біля села Дрозди у Мозирському районі активісти знайшли розміщену росіянами радіолокаційну станцію.
Протягом доби білоруси фіксували переміщення російської техніки, зокрема, до кордону з Польщею та з Мінська у Слуцьк – велика колона техніки ППО підрозділу 15-ї зенітної ракетної бригади.
Останні переміщення, йдеться у повідомленні, можуть бути пов’язані з ракетними ударами по Бєлгороду.
Днями Генштаб ЗСУ підтвердив відхід російських військ з київського і чернігівського напрямків, проте у командуванні звертають увагу, що такі маневри ворога свідчать радше про перегрупування.
Частину військ відправили у напрямку на Донбас. Вважається, що Путін спробує окупувати схід, оточивши у зоні ООС українські сили.