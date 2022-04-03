Блогер зазначив, що дії російських військових говорять про ротацію, а не про відведення військ.

Російську техніку стягують в Гомельську область Білорусі, яка межує з Україною. Такі дії можуть свідчити про ротацію російських військ.

Про це повідомив Білоруський фотограф і блогер Антон Мотолько у Twitter.

За його словами, на В'їзді в Гомель помітили колону з більш ніж 20 одиниць різної техніки, під Мінськом у бік Гомеля рухалася колона з 20 одиниць техніки з відмітками "V".

"У Гомельську область Білорусі надходить все більше російської техніки, що свідчить про ротацію військ, а не про їх виведення з Білорусі", - йдеться в повідомленні.

На його думку, Україна повинна вимагати виведення російських військ, у тому числі з Білорусі. Він зазначив, що інакше проблема українців не вирішиться, а ситуація в Білорусі стане гіршою.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну в Україні, а вже 27 лютого з'явилася інформація про те, що Мінськ також може оголосити війну Києва.

При цьому з території Білорусі постійно запускають по Україні різні ракети, які знищують інфраструктуру в українських містах. Тільки за добу 1 квітня з території Білорусі по українських містах випустили не менше 20 ракет.

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