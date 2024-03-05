Київ занепокоєий нелюдськими умовами утримання в’язнів, які очікують суду

Україна тисне на 10 країн-членів ЄС, щоб вони дозволили екстрадицію в країну злочинців, у тому числі підозрюваних у причетності до "групи Вагнера" та звинувачених у масштабній корупції. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Андрій Костін, генеральний прокурор України, розповів міністрам юстиції ЄС, які зібралися у вівторок у Брюсселі, що країна розглянула питання щодо безпеки та умов утримання ув’язнених, які очікують суду під час війни.

"Він відмовився назвати країни-члени ЄС, які мають занепокоєння, але відомо, що кілька країн, включаючи Францію, Австрію та Фінляндію, нещодавно відмовилися відправити підозрюваних назад в Україну, щоб ті постали перед правосуддям", - пише видання.

За словами Костіна, з початку війни українські суди видали близько 700 постанов про екстрадицію. Серед запитів є запит на засновника неонацистської операції, пов'язаної з "групою Вагнера", звинуваченого в причетності до тероризму, який, як виявилося, в'їхав до Фінляндії під псевдонімом.

Костін зазначив, що країни будуть впевнені, що екстрадовані утримувані будуть утримуватися в центрах на заході України, далеко від лінії фронту, і "умови відповідатимуть правилам і стандартам Європейського Союзу і особливо Європейської конвенції". про права людини".

"Україна запрошуватиме ті держави, які вагаються щодо екстрадиції, відвідати країну та на власні очі побачити, на яких умовах утримуватиметься підозрюваний", — додав генпрокурор України.

Костін також розкрив масштаби судових завдань на наступні роки: 123 000 інцидентів військових злочинів уже виявлено, при цьому лише 357 передано до суду. Злочини включають зґвалтування, знищення майна, пограбування та незаконне викрадення дітей.

Злочини РФ в Україні - останні новини

На Чернігівщині судитимуть російських військових, які катували та розстріляли трьох братів. Одному з чоловіків дивом вдалося вижити.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області, група озброєних військових РФ увірвалася до будинку трьох братів, один із яких у минулому учасник АТО/ООС, з обшуком. При виявленні військової форми ЗСУ рашисти побили братів прикладами і погрожували розстрілом.

Згодом зв’язаних чоловіків окупанти вивезли на територію місцевого господарства, ув’язнили на чотири доби та катували. Під тортурами старший брат родини сказав, що ніби причетний до спалення військової техніки РФ. Після цього окупанти вивезли всіх трьох у багажнику автомобіля в лісосмугу, поставили їх на коліна перед викопаною ямою та розстріляли.

Також УНІАН повідомляв, що названо імена бойовиків, які катували понад 500 людей на Харківщині. Людей били гумовими палицями, виривали нігті та катували електричним струмом.

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