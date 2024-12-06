Військовий аналітик, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес вважає, що в Україні встановлено занадто високий призовний вік.

В інтерв'ю Громадському він сказав, що на початку повномасштабної війни здивувався відсутності мобілізації молоді. "На мою думку, призовний вік в Україні занадто високий. У більшості країн світу можна вступити на військову службу вже у 18 або 19 років", - сказав Годжес.

Водночас аналітик запевняє, що поважає рішення країни оберігати молодь від війни. За його словами, уряд має давати українським родинам впевненість, що їхні родичі не опиняться на фронті без належного обладнання та підготовки:

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"У радянській армії з тобою не поводилися як з людиною. Тому я думаю, що це робота уряду, а не військових, - завоювати довіру українських родин. Українці повинні знати, що служба в армії під час війни - це не квиток в один кінець, що їхні життя цінують і оберігають".

Також Годжес вважає, що Україна має активніше залучати жінок до військової служби, оскільки для них у війську знайдеться достатньо роботи.

"Я живу в Німеччині, і тут багато українців, я бачу їх усюди. Це неправильно. Тут мають бути лише ті, хто не може допомогти Україні боротися. Але знову ж таки, це робота українського уряду - заслужити довіру українців і переконати в тому, що їхня допомога зараз украй потрібна, а їхнє життя має найвищу цінність для держави", - додав він.

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