Глава МЗС заначив, що Україна стане ще сильнішою, а у Росії буде менше бажання нападати.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсує, що Україна отримає ще більше зброї від міжнародних партнерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам.

"Зброї буде ще більше. Там у нас є дуже позитивна динаміка. І це теж велика відмінність між зараз і 2014 роком. Минулого року безпрецедентна допомога - 650 мільйонів доларів Сполучені Штати надали військової підтримки Україні. Ніколи до цього за один рік на таку суму, вони нам не допомагали. Інші країни ухвалюють рішення про надання нам конкретної оборонної зброї. Деякі країни у процесі визначення, що саме вони можуть надати. Тому я можу підтвердити, що зброї буде ще більше. Україна буде ще сильнішою і відповідно бажання у Росії нападати буде меншим", - сказав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кулеба висловив думку, що тонни зброї, які Україна отримує від країн Заходу, посилюють переговорну позицію у відносинах з Російською Федерацією, аби не допустити війни.

У другій декаді січня США виділили додатково 200 млн дол. на військову допомогу Україні.

З 22 січня в Україну вже прибули 6 літаків з військовою допомогою, яка включає летальну зброю, боєприпаси.

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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