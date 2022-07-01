У рамках цього фінансування гарантія Великої Британії становить 424,6 млн євро.

Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі 446,8 млн євро на фінансування бюджетних видатків.

Як повідомляє Міністерство фінансів, Україна отримала кредит у рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Загальна сума становить 446,8 млн євро. У рамках цього фінансування гарантія Великої Британії становить 424,6 млн євро.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, в умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління.

"Залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України у цей важкий період нашої історії", - сказав він.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, у Мінфіні повідомили про отримання гранту від США у розмірі 1,3 млрд дол., кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету.

Також сьогодні Марченко запевнив, що фінансова система України поки справляється з покладеними завданнями, тому за липневі видатки можна не хвилюватись.

Вас також можуть зацікавити новини: