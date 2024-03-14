Два з них ліквідували у Миколаївській області.

Російські окупаційні війська цієї ночі знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Для цього ворог застосував 36 БПЛА.

Як повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України, наші захисники змогли збити 22 ворожі цілі.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено", - йдеться у ранковому зведенні.

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У Силах оборони півдня уточнили, що два дрони збили у Миколаївській області.

"Під час нічної дронової атаки ті 2 "Shahed-131/136", що просунулись в нашій зоні відповідальності на Миколаївщину, силами протиповітряної оборони було знищено на півночі області", - передали військові.

Нічна атака дронів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 березня російські окупанти атакували України кількома групами "шахедів" та ракетами.

Противник атакував цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області: Сум, Білопілля, Шостки та Тростянця. Крім того, по двох останнім було завдано ще й ракетні удари.

Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ударів уточнюються.

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