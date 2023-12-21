В найближчий час в Україну має надійти ще одна систему Patriot.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії російські окупанти випустили по Україні 7400 ракет різних типів та 3700 БПЛА

"Випущено по Україні 7400 ракет. Знищено приблизно 1600", - розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому зазначив, що в кількість 7400 пораховано усі ракети: третина з цієї кількості ракети С-300 та С-400, а також Х-22, балістичні ракети — близько 900 балістичних ракет "Іскандер-М", які полетіли по Україні. Ігнат зазначив, що людям хочеться радості до свят.

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"Але найбільша наша радість наша в тому, що ми дійсно даєм відсіч ворогу, не проста ціна. І я думаю, що обов’язково будуть і радісні миті, коли ми отримаємо більше зброї, більше людей буде допомагати армії в захисті країни", - наголосив він.

Він нагадав, що є хороші новини від Німеччини, яка має передати Україні найближчим часом додаткову систему Patriot.

"Таких батарей треба ще більше і більше, щоб замінити радянські системи, які вже виснажуються і боєкомплекту все менше до них знаходять. І чергові системи IRIS-T — це також те, що нам дуже потрібно, щоб створити ту омріяну нами ешелоновану систему протиповітряної оборони із сучасних західних систем і зверху з сучасним літаком, який буде також буде захищати нас з повітря", - зазначив Ігнат.

Він також повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення, точніше з вересня 2022 року, коли росіяни почали застосовувати ударні БПЛА типу "Шахед", їх прилетіло до України 3700, з них 2900 було знищено.

Росія б'є "Кинджалами" по Україні - останні новини

21 грудня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що росіяни запустили по території України 48 ракет "Кинджал", з них збито лише 15. При цьому зазначив, що така мала кількість збитих, бо "Петріотів" в нас не було раніше. А зараз вже "Петріот" дозволяє відпрацьовувати саме по "Кинджалах".

Він розповів, що якщо, наприклад, з Тамбовської області (Росія) запускають ракету "Кинджал", то до Києва вона прилітає за дві хвилини, до Вінниці – десь за 3,5 хвилини, тому при зльоті бомбардувальників в РФ карта тривог "червона не просто так".

Ігнат сказав, що велику частку інформації щодо пуску ракет Україна отримує від західних партнерів. В України є своя інформація, своя розвідка, але партнери багато допо.магають нам і щодо балістики з Росії в напрямку Києва.

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