Від початку повномасштабного вторгнення Росії російські окупанти випустили по Україні 7400 ракет різних типів та 3700 БПЛА
"Випущено по Україні 7400 ракет. Знищено приблизно 1600", - розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
При цьому зазначив, що в кількість 7400 пораховано усі ракети: третина з цієї кількості ракети С-300 та С-400, а також Х-22, балістичні ракети — близько 900 балістичних ракет "Іскандер-М", які полетіли по Україні. Ігнат зазначив, що людям хочеться радості до свят.
"Але найбільша наша радість наша в тому, що ми дійсно даєм відсіч ворогу, не проста ціна. І я думаю, що обов’язково будуть і радісні миті, коли ми отримаємо більше зброї, більше людей буде допомагати армії в захисті країни", - наголосив він.
Він нагадав, що є хороші новини від Німеччини, яка має передати Україні найближчим часом додаткову систему Patriot.
"Таких батарей треба ще більше і більше, щоб замінити радянські системи, які вже виснажуються і боєкомплекту все менше до них знаходять. І чергові системи IRIS-T — це також те, що нам дуже потрібно, щоб створити ту омріяну нами ешелоновану систему протиповітряної оборони із сучасних західних систем і зверху з сучасним літаком, який буде також буде захищати нас з повітря", - зазначив Ігнат.
Він також повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення, точніше з вересня 2022 року, коли росіяни почали застосовувати ударні БПЛА типу "Шахед", їх прилетіло до України 3700, з них 2900 було знищено.
Росія б'є "Кинджалами" по Україні - останні новини
21 грудня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що росіяни запустили по території України 48 ракет "Кинджал", з них збито лише 15. При цьому зазначив, що така мала кількість збитих, бо "Петріотів" в нас не було раніше. А зараз вже "Петріот" дозволяє відпрацьовувати саме по "Кинджалах".
Він розповів, що якщо, наприклад, з Тамбовської області (Росія) запускають ракету "Кинджал", то до Києва вона прилітає за дві хвилини, до Вінниці – десь за 3,5 хвилини, тому при зльоті бомбардувальників в РФ карта тривог "червона не просто так".
Ігнат сказав, що велику частку інформації щодо пуску ракет Україна отримує від західних партнерів. В України є своя інформація, своя розвідка, але партнери багато допо.магають нам і щодо балістики з Росії в напрямку Києва.