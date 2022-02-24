Прикордонники повідомили про роботу диверсійно-розвідувальних груп.

Російські війська атакували кордон України з боку Російської Федерації та Білорусі. Напад стався із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

"Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією і Республікою Білорусь піддалася атаці з боку російських військ, підтримуваних Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що працюють диверсійно-розвідувальні групи.

"Залежно від ситуацій на ділянках кордону, прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу", - зазначили в ДПСУ.

Наразі інформація щодо поранених прикордонників уточнюється.

Напад на Україну - що відомо

Президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України в районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об'єкти, в першу чергу системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР". РФ також вирішила ввести в псевдореспубліку своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: