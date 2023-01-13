Єрмак додав, що це необхідно для перемоги у війні.

Україна почала отримувати важку техніку від своїх партнерів.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. Він нагадав, що Україна потрібна додаткова військова техніка для того, щоб виграти війну.

"Наша співпраця з нашими союзниками продовжується, і все, що я можу наразі сказати, це те, що ми почали отримувати важку техніку", - зазначив він.

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Єрмак упевнений, що Україна і надалі буде отримувати від партнерів допомогу, оскільки вони підтримуватимуть країну усіма можливими способами.

Важка техніка для України

Нагадаємо, що днями польський президент Анджей Дуда прибув в Україну та пообіцяв передати ЗСУ роту танків Leopard. Однак поставку цих танків має схвалити влада Німеччини.

Віце-канцлер Роберт Хабек сказав, що вони не повинні перешкоджати поставкам Україні танків з третіх країн.

Крім того, ЗМІ пишуть, що зараз уряд Великобританії розглядає можливість передачі бойових танків Challenger 2 українській армії. Sky News повідомляв, що обговорюється надання 12 бойових танках.

Україна неодноразово зверталася до Німеччини з проханням про танки Leopard, однак канцлер Олаф Шольц казав, що країна "не піде на це одна".

Уряд Фінляндії також повідомив, що зможе надати Україні Leopard 2 лише після позитивного рішення інших країн.

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