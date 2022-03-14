Президент наголосив, що українців переживуть будь-які чорні дні, бо "ми разом".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна проходить найстрашніше випробування у своїй історії, і переможе.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що 13 березня у госпіталі відвідав поранених українських військових.

"Я дуже хочу, щоб моє до них привітання "Бажаю здоров'я" спрацювало сьогодні саме так потужно, як сьогодні наші збройні сили, які утримують ключові рубежі вже 18 днів", - сказав Зеленський.

Він подякував усім українським медикам, згадавши назви військових госпіталів по всій країні.

"Ми переживемо будь-які чорні дні, бо ми разом. Ми завжди захищаємо своїх і своє. Не за гроші, без примусу. Не як ті, хто прийшов до нас, тому що ми українці... Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії, у нашому житті. Ми захищаємо найдорожче, що в нас є. Ми повинні триматися, повинні боротися. І ми переможемо. Я знаю це, я у це вірю", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше у Зеленського сказали, після чого відбудуться нові переговори між Україною і Росією. Так, четвертий раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією пройде після того, як будуть напрацьовані "юридичні формати".

Вас також можуть зацікавити новини: