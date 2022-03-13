Президент заявив, що за кожної нагоди він повторює партнерам за кордоном про те, що вони повинні робити більше для України, тому що це не тільки для України, а для всіх у Європі.

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що Росія не зможе зупинитися на одній країні, якщо матиме сили йти далі.

Як Зеленський заявив у відеозверненні, за кожної нагоди він повторює партнерам за кордоном про те, що вони повинні робити більше для України, тому що це не тільки для України, а для всіх у Європі.

"Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, зло, яке обстрілює навіть машини швидкої допомоги і підриває лікарні, не зможе зупинитися на одній країні, якщо матиме сили йти далі", - зазначив він.

Президент розповів, що сказав про це на акції на підтримку України, яку організували в Європі.

"Ми зараз маємо найбільшу в історії України підтримку світом наших прагнень і нашої незалежності. Можна взяти опитування громадської думки в будь-якій країні – і побачимо, що Україна – в лідерах тих, кому симпатизують, кого підтримують. А Росія – не просто серед ворогів. А навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що вдячний громадянам інших країн "за цю надзвичайну підтримку, за розуміння нашої боротьби".

"Бо ми поєднані однією мрією – жити вільно на своїй землі. І маємо право на те, що є у кожного у вільному світі. На безпечне небо, так само як і на власну землю", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що через напад на Україну керівництво РФ перетворює свою державу на ізольовану від світу зону, де царюватиме бідність і усе визначатиметься тільки насильством.

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