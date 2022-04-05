В Альянсі хочуть почути, що потрібно Україні для зміцнення Збройних сил у світлі очікуваного нового наступу РФ на Донбасі і на Півдні України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що в Альянсі налаштовані надавати більшу підтримку Україні, але очікують почути від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що ще потрібно для подальшого опору окупаційній армії Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Українські Збройні сили чинять шалений спротив, повертають територію від російських загарбників і змушують Росію змінити її плани щодо війни. Але Москва не відмовляється від своїх амбіцій в Україні. Ми зараз бачимо значне переміщення військ подалі від Києва з метою перегрупування, переозброєння та поповнення запасів, і вони змінюють свою увагу в напрямку сходу. У найближчі тижні ми очікуємо подальшого натиску Росії на сході та півдні України, щоб спробувати захопити увесь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму. Тож це є вирішальним обличчям війни", - наголосив Столтенберг.

"І оскільки Україна стикається з цим новим наступом, міністри закордонних справ НАТО обговорять, що ще ми будемо робити. Країни-члени налаштовані надати більшу підтримку Україні, у тому числі протитанкове озброєння, системи протиповітряної оборони та інші засоби", - додав Столтенберг.

Також він сказав, що союзники нададуть Україні гуманітарну та фінансову допомогу.

Крім того, вивчається питання надання допомоги у галузі кіберзахисту і обладнання, яке допоможе Україні захищатися від хімічних і біологічних загроз.

Як повідомив генеральний секретар Альянсу, у середу до глав МЗС країн-членів НАТО приєднається їхній український колега Дмитро Кулеба.

"Він розповість нам оновлену інформацію про останній розвиток подій, у тому числі про переговори Києва з Москвою", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу очікує, що Кулеба повідоме про потреби, які необхідні Україні для зміцнення військ, аби продовжувати відтісняти і чинити опір російським загарбницьким силам.

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