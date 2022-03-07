Він зауважує, що та ненависть, яку в українські міста приносить окупант, не залишиться там.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна відбудує усі свої зруйновані російськими окупантами міста і зробить їх кращими за будь-яке місто в Росії.

Про це йдеться у його відеозверненні.

Зеленський наголосив, що ненависть, яку ворог приніс в українські міста з обстрілами і бомбами, не залишиться там.

"Не буде жодного сліду від неї. Ненависть - це не про нас. Тому від ворога не буде жодного сліду. Ми все відбудуємо. Ми зробимо наші міста, які окупант руйнував, кращими, ніж будь-яке місто в Росії", - сказав він.

Зазначимо, ввечері 7 березня Зеленський записав відео з Банкової. Президент України наголосив, що залишається в Києві.

Нагадаємо, Зеленський виголосить "історичну промову" перед Палатою громад Британії. Виступ відбудеться 8 березня.

Також УНІАН повідомляв, що лідери Канади, Великобританії та Нідерландів записали відео на підтримку України.

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