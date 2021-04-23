Україна не має наміру вести переговори з представниками "ЛДНР" "навіть в умовному просторі". Раніше з такою пропозицією виступив президент РФ Володимир Путін.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
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Він підкреслив, що для України це принципове питання.
"Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - говорить Арестович.
Він також зазначив, що своєю пропозицією Путін дезавуював Мінські угоди.
"Путін зробив дуже цікаву річ: він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав "з республіками" ЛНР/ДНР", які Росія ніколи не визнавала до цього. Звичайно, це застереження, але це застереження підвішує Мінські угоди. Якщо чіплятися, це словесний вихід з Мінських угод", - заявив він.
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