Він також зазначив, що своєю пропозицією Путін дезавуював Мінські угоди.

Україна не має наміру вести переговори з представниками "ЛДНР" "навіть в умовному просторі". Раніше з такою пропозицією виступив президент РФ Володимир Путін.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

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Він підкреслив, що для України це принципове питання.

"Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - говорить Арестович.

Він також зазначив, що своєю пропозицією Путін дезавуював Мінські угоди.

"Путін зробив дуже цікаву річ: він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав "з республіками" ЛНР/ДНР", які Росія ніколи не визнавала до цього. Звичайно, це застереження, але це застереження підвішує Мінські угоди. Якщо чіплятися, це словесний вихід з Мінських угод", - заявив він.

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Автор: Вікторія Гордієнко