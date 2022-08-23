За його словами, протистояти такому тандему у той час було вкрай важко.

Україна вимушено віддала ядерну зброю у 90-х. США та Росія об'єдналися, щоб її забрати.

Про це в інтерв'ю Факти ICTV заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, тема неефективності Будапештського меморандуму дуже болісна для партнерів, але необхідно шукати вихід. Водночас Кулеба наголосив, що не звинувачує попередників, оскільки тоді "США і РФ по суті об'єдналися, щоб забрати в України ядерну зброю". У той час було вкрай важко протистояти цьому тандему, але зараз Україна "звісно, не віддала б ядерну зброю".

"Це не Україна віддала ядерну зброю. Тандем США і РФ – президента Клінтона та президента Єльцина – забрали в України ядерну зброю. Це історична правда, про яку треба говорити", – заявив Кулеба.

З 2014 року стало зрозуміло, що "Будапешт" не працює, і тоді постає питання: "Що далі?"

"Якщо далі, то треба йти на конференцію учасників угоди про нерозповсюдження ядерної зброї та говорити відверто: нічого не спрацювало, ми всім віддано показуємо, як добре віддавати ядерну зброю, а насправді нічого хорошого в цьому немає... Так якщо Будапешт не працює, треба щось робити. Чи Україна має мовчки сидіти й терпіти, як нас розривають на шматки, тільки тому, що ви не хочете повертатися до цієї болючої для вас теми?" – додав міністр.

Що таке Будапештський меморандум

Угода була укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великобританією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Пізніше до угоди приєдналися Франція і Китай.

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю як проти України;

проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

21 лютого 2022 року МЗС України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайного проведення консультацій. Цьому передувала промова Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки, в якій він заявив, що Україна вчетверте і востаннє ініціює проведення консультацій у рамках меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки, то Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року "поставлені під сумнів".

Як раніше повідомляв УНІАН, польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що розпочавши повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України, Росія порушила Будапештський меморандум. За його словами, у зв'язку з цим Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб захистити свою незалежність.

Після цього пропагандистка Кремля, речник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила польських політиків в екстремізмі та розпалюванні конфліктів, а в Держдумі відкрито пригрозили Європі знищенням.

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