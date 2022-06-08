За його словами, у 1994 році українським дипломатам треба було ретельніше працювати, щоб цей меморандум був більше юридично захищений.

Дипломати, які у 1994 році уклали невигідний Україні Будапештський меморандум, в даний час мають сміливість знову пропонувати свої послуги.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, стосовно Будапештського меморандуму, то там спочатку була певна кількість країн, а потім до гарантів безпеки був доданий Китай, від якого Україна точно не отримує нічого. У зв'язку з цим секретар РНБО зазначив, що тоді українським дипломатам треба було ретельніше працювати, щоб цей меморандум був більше юридично захищений.

"Мене дивує, що дипломати, які у 1994 році все це зганьбили, зараз ходять і щось пропонують. Після тої ганьби 1994 року, я б на їхньому місці припинив з'являтися на очі нашого суспільства. А вони мають нахабство далі продовжувати пропонувати свої послуги", - сказав Данілов.

Що таке Будапештський меморандум

Угода була укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великобританією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Пізніше до угоди приєдналися Франція і Китай.

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю як проти України;

проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

21 лютого 2022 року МЗС України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайного проведення консультацій. Цьому передувала промова Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки, в якій він заявив, що Україна вчетверте і востаннє ініціює проведення консультацій у рамках меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки, то Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року "поставлені під сумнів".

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