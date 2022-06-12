У 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і стала незалежною країною в кордонах, встановлених з часів СРСР.

Почавши повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України, Росія порушила Будапештський меморандум.

Про це заявив в ефірі "Еспресо" польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський.

За словами депутата, Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб захистити свою незалежність.

"Після того, як в 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і стала незалежною країною в кордонах, встановлених з часів СРСР, РФ порушила цей меморандум і тому захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав депутат.

Будапештський меморандум підписали в 1994 році Україна, Росія, США і Британія. Там прописувалися гарантії безпеки Україні після відмови від ядерної зброї.

Кандидатство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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