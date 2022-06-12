Почавши повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України, Росія порушила Будапештський меморандум.
Про це заявив в ефірі "Еспресо" польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський.
За словами депутата, Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб захистити свою незалежність.
"Після того, як в 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і стала незалежною країною в кордонах, встановлених з часів СРСР, РФ порушила цей меморандум і тому захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав депутат.
Будапештський меморандум підписали в 1994 році Україна, Росія, США і Британія. Там прописувалися гарантії безпеки Україні після відмови від ядерної зброї.
Кандидатство в ЄС:
28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.
Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.
8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Джонсон пропонує Україні новий альянс замість вступу до Євросоюзу - ЗМІ
- "Тільки ми за": прем'єр Італії заявив, що всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата
- В ЄС є "позитивне" і "негативне" рішення про статус кандидата для України - ЗМІ