В'ячеслав Володін заявив, що Радослав Сікорський повинен "пройти обстеження у психіатра, здати мандат і сидіти вдома під наглядом".

Передача ядерної зброї Україні нібито спровокує ядерний конфлікт в Європі. Політики нібито не думають про майбутнє ні України, ні Європи.

Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Сікорський провокує ядерний конфлікт в центрі Європи. Він не думає про майбутнє ні України, ні Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, втім, як і Європи. Йому необхідно пройти обстеження у психіатра, здати мандат і сидіти вдома під наглядом", - заявив Володін.

І знову він заявив про необхідність "звільнити Україну не тільки від нацистської ідеології, а й демілітаризувати її, забезпечивши без'ядерний статус країни".

Як раніше повідомляв УНІАН, польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що розпочавши повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України, Росія порушила Будапештський меморандум. За його словами, у зв'язку з цим Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб захистити свою незалежність.

Після цього пропагандистка Кремля, речник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила польських політиків в екстремізмі та розпалюванні конфліктів.

Вас також можуть зацікавити новини: