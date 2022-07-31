Окупанти можуть мати на меті отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих псевдореферендумів у вересні.

Війська Росії вели наземні атаки навколо Бахмута та околиць Донецька, а також на південний захід від Ізюму. Однак лише одна атака на схід від Бахмута принесла їм обмежений успіх.

Про це в останньому звіті повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Сили Росії більше не проводили наземні штурми в районі Сіверська, що говорить про те, що вони втрачають пріоритет операцій у цьому районі. На супутникових знімках видно, що російські підкріплення зосереджені на кордоні з Україною на наземній лінії зв'язку, що веде в Ізюм", - наголосили в ISW.

Аналітики припускають, що російські загарбники зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька, однак успіхів не матимуть.

"Російські сили, ймовірно, зосередять наступальні операції у напрямку Бахмута та навколо Донецька за рахунок зусиль щодо взяття Сіверська та Слов'янська", - повідомляють американські аналітики.

Так, за даними ISW, досягнення у Новолуганському районі росіяни використають, щоб посилити наступ на Бахмут зі сходу. Проте ця наступальна операція навряд чи досягне успіху – аналітики зазначають, що місто дуже укріплено.

Крім того, зусилля окупантів навколо Донецька, ймовірно, спрямовані на те, щоб витіснити українські сили із зони артилерійського впливу на місто. Однак і тут їхні зусилля навряд чи увінчаються успіхом – навіть у разі захоплення Авдіївки та Пісків, які перебували під контролем ЗСУ з 2014 року.

Метою подібних наступів, на думку аналітиків ISW, може бути захоплення якнайбільшої території Донецької області перед запланованим на вересень псевдореферендумом.

Зауважимо, напередодні президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності евакуації наших громадян, які досі перебувають на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

Ірина Верещук, яка очолила цей штаб, закликала жителів Донецької області евакуюватися в більш безпечні регіони України.

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