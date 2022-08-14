ЗСУ вдалося уповільнити просування Росії і зупинити важкі втрати, які Україна зазнала в останні місяці.

Завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, захисники України виснажують бойовий потенціал Росії, сповільнюючи її просування на сході і створюючи нові вразливі місця на півдні.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Видання зазначає, що з весни до літа українські військові зазнавали обстрілів російської артилерії на сході України, неухильно втрачаючи позиції і до 200 солдатів за день.

Але останніми тижнями стратегія ЗСУ змінилася, і українська армія досягає успіху в уповільненні просування Росії.

"Україна, завдяки зростанню постачання арсеналу західної зброї великої дальності і місцевим бійцям, відомим як партизани, змогла завдати удару по російських військах глибоко в тилу ворога, порушивши критичні лінії постачання, і все частіше завдає ударів по цілях, які мають ключове значення для бойового потенціалу Москви", - йдеться в матеріалі.

Одним з таких ударів видання називає серію вибухів на авіабазі на окупованому Кримському півострові, в результаті яких було знищено не менше восьми бойових літаків.

Такий підхід особливо добре підходить для Херсонської області, де ЗСУ вдалося завдати удару по останньому з 4 мостів, від яких залежить постачання окупантів в Херсоні, вважають журналісти.

"В результаті тисячі російських військовослужбовців опинилися в небезпеці бути ізольованими і відрізаними від постачання", - йдеться в матеріалі.

У NYT також зауважують, що хоча українські військові не досягли значних територіальних успіхів, їм вдалося уповільнити просування Росії і зупинити важкі втрати, які Україна зазнала за останні місяці.

"Ідея, за словами українського командування, полягає в тому, щоб зробити умови настільки неприйнятними, щоб Росія самостійно відступила за Дніпро перед обличчям очікуваної української контратаки. ... Шлях України, як стає все більш очевидним з кожним днем, полягає в нанесенні ударів, які підривають здатність Москви підтримувати сили, розгорнуті нею на фронті", - пишуть автори статті.

Як повідомляв УНІАН, серія вибухів на військовій авіабазі "Саки" у Новофедорівці прозвучала 9 серпня. Відомо, що з цієї бази літаки атакували Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що на військовому об'єкті просто вибухнули боєприпаси.

За даними США, в результаті вибухів на аеродромі "Саки" в окупованому Криму було знищено низку російських винищувачів, винищувачів-бомбардувальників, літаків-розвідників і складів боєприпасів. У Великобританії вважають, що було знищено вісім російських бомбардувальників Су-24 і винищувачів Су-30.

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