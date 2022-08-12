Знищено російські винищувачі, винищувачі-бомбардувальники, літаки-розвідники та склади боєприпасів РФ.

За даними Пентагону, внаслідок вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці знищено ряд російських літаків та складів в окупованому Криму.

Про це написав журналіст американського журналу Foreign Policy Джек Детч у Twitter, посилаючись на слова високопоставленого військового чиновника США.

"США вважають, що низка російських винищувачів, винищувачів-бомбардувальників, літаків-розвідників і складів боєприпасів були знищені на авіабазі Саки в Криму цього тижня", - повідомив він.

Він відзначив, що за оцінками Великобританії, внаслідок вибухів було знищено вісім російських винищувачів Су-24 і Су-30.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці, з якої літаки атакували Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міністерстві оборони України повідомили, що не можуть встановити причину загоряння і нагадали окупантам, що не варто палити у невстановлених місцях.

У Міноборони РФ вибухи пояснили детонацією боєприпасів. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Пізніше у Bellingcat опублікували супутникові знімки аеродрому у Новофедорівці в інфрачервоному діапазоні.

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