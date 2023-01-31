Це може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника.

У тимчасово окупованому Донецьку серед російських загарбників значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції. Ситуація може бути пов'язана з порушенням санітарних норм.

"У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнер" значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника", - йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Вербування найманців "Вагнер" - що відомо

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вербував до лав своїх найманців людей, що знаходилися в російських в'язницях. Нерідко "мобілізовані" мали різноманітні захворюваннями, а дехто був наркозалежним. За інформацією Центру національного спротиву, росіяни вживають різноманітні речовини прямо на фронті.

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Крім того, в полон потрапив "вагнерівець", який розповів, що має ВІЛ-позитивний статус, але його лікували разом з іншими окупантами.

29 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що до багатопрофільної лікарні у Ювілейному, у тимчасово окупованій Луганській області, доправлено близько 300 поранених найманців "Вагнера", але лікувати їх ніхто не хоче, бо ті є носіями таких хвороб, як сифіліс, туберкульоз, ВІЛ.

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