Існує ймовірність, що Росія продовжить досягати локальних успіхів на Донеччині.

Російські загарбники перешли до узгодженого штурму Вугледара і, ймовірно, планують просуватися на новому напрямку в Донецькій області.

Таких висновків дійшли у британській розвідці, інформує Міністерство оборони Великобританії.

Розвідники зазначають, що за останні три дні Росія, ймовірно, перетворила свої зондувальні атаки навколо міст Павлівка та Вугледар у більш узгоджений штурм.

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"Населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька, і Росія невдало штурмувала цей самий район в листопаді 2022 року із використанням 155-ої бригади морської піхоти. Підрозділи 155-ї беруть участь і у складі сил (чисельність – щонайменше бригада), які, ймовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка позначала лінію фронту протягом кількох місяців", – йдеться в повідомленні.

Британські розвідники повідомляють, що російське командування, ймовірно, має на меті розробити новий напрямок просування у бік контрольованих Україною районів Донецької області та відволікти українські сили від Бахмутського сектора.

"Існує реалістична ймовірність того, що Росія продовжить досягати локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ у цьому районі, щоб досягти оперативного значного прориву", – йдеться в повідомленні.

Штурм Вугледара

Впродовж останніх днів росіяни одразу з кількох напрямків атакують Вугледар, тут із новою силою спалахнули жорсткі цілодобові протистояння. Окупанти кидають у бій резерви техніки та живої сили, завдають ударів зі ствольної та реактивної артилерії.

За словами речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, росіяни вже декілька місяців поспіль роблять спроби прорвати там нашу оборону. За добу 27-28 січня окупанти завдали майже 300 ударів різними системами залпового вогню та артилерією у напрямку Вугледара, провели 34 штурми.

31 січня Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що українські сили оборони відбили атаки військ РФ біля 13 населених пунктів на сході країни, зокрема, Вугледара.

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