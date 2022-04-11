У разі хімічної атаки або аварії необхідно одягнутись так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри та використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки.

Росія почала активно поширювати фейки про хімічну зброю, через що іноземні розвідки побоюються, що це підготовка до використання хімічної зброї, як РФ вже робила це в Сирії.

На даний момент в Україні немає жодних аварій, але кожен повинен знати базові правила поведінки під час них.

У разі хімічної атаки або аварії необхідно:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації під час хімічної атаки або аварії потрібно:

взяти з собою аптечку.

одягнутись так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри

використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

залишити приміщення, використовуючи сходи.

не торкатись ніяких предметів, не ступати у калюжі.

не їсти і не пити нічого.

"У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру", - зазначається у повідомленні.

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