Росія почала активно поширювати фейки про хімічну зброю, через що іноземні розвідки побоюються, що це підготовка до використання хімічної зброї, як РФ вже робила це в Сирії.
На даний момент в Україні немає жодних аварій, але кожен повинен знати базові правила поведінки під час них.
У разі хімічної атаки або аварії необхідно:
- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкнути побутові прилади та газ.
У разі евакуації під час хімічної атаки або аварії потрібно:
- взяти з собою аптечку.
- одягнутись так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри
- використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
- залишити приміщення, використовуючи сходи.
- не торкатись ніяких предметів, не ступати у калюжі.
- не їсти і не пити нічого.
"У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру", - зазначається у повідомленні.