Цивільних людей продовжують евакуйовувати, можливе і примусове вивезення.

На Лимано-Куп’янському напрямку більше 45 тисяч російських військовослужбовців, величезна кількість танків, БМП, артилерійських систем, але в ЗСУ міцна оборона.

Про це сказав начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він зазначив, що наша оборона на цьому напрямку досить міцна завдяки нашим інженерним загородженням, грамотному та правильному командуванню та мужності наших військових, які стримують надзвичайно велику кількість ворогів.

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"Станом на зараз противник утримує там більше 45 тисяч своїх військовослужбовців, понад 500 танків, так само бойових броньованих машин, понад 30 артилерійських систем і ще майже півтори сотні РСЗВ. Вони намагаються атакувати, але в них немає мотивації, яка є у наших військових, які захищають свою землю і їм нема куди відступати", - сказав Євлаш.

Він також зазначив, що на Лимано-Куп’янському напрямку окупанти потужно обстрілюють - 533 обстріли на добу.

"Але наші Сили оборони за минулу добу знищили 21 окупанта, 45 поранено. Окрім того знищено одну БМП, дві МТ-12 "Рапіра", а також знищено дві артилерійські установки. Окрім цього знищено російську установку "Тюльпан", яка має найбільший калібр (240 мм) і завдає серйозного клопоту. ЇЇ вдалося знищити за допомогою безпілотників", - сказав Євлаш.

Директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол розповів, що з 9 серпня поточного року з 53 населених пунктів району була оголошена обов’язкова евакуація. Йшлося про 12 тисяч людей, з яких 618 діти.

"Станом на сьогоднішній ранок вдалося евакуювати 572 особи. З яких 149 дітей, 281 жінка і 114 чоловіків й 28 осіб з інвалідністю. Люди не хочуть їхати. Бо переживають за майно, за худобу – корови і кури", - розказав він.

Він не виключив, що буде розглядатися примусова евакуація дітей. При цьому сказав, що на сьогодні багато заявок від людей, які хочуть виїхати в найближчі дні, в тому числі з дітьми.

"Після того як заявки будуть виконані, то може бути примусова евакуація", - додав Сокол.

Що відбувається на Куп'янському напрямку

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Куп’янському напрямку ситуація складна, бої тривають, наші оборонці дуже потужно чинять ворогу опір.

Вона зауважила, що і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках армія РФ не полишає спроб рухатися вперед. Зараз там відбувається перегрупування і ворог додатково підтягує туди сили.

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