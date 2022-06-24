Водночас окупаційні війська продовжують сипати ракетами на Південному напрямку.

Російські окупанти продовжують бити ракетами по південних областях України. Водночас українські воїни завдяли п'ять авіаударів по позиціях загарбників, завдавши їм колосальних втрат.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, Росія вивела з Севастополя шість кораблів-ракетоносців: п'ять з них чатують в північно-західному напрямку.

"Наші сили завдали на Південному напрямку п'ять авіаційних ударів. Знищено живу силу противника та декілька одиниць живої техніки, в тому числі гармат", - зазначає Братчук.

Спікер ОВА зауважив, що після звільнення тимчасово окупованих територій, зокрема, Херсонщини, Одеська область підтримає співвітчизників необхідною кількістю зернових культур.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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