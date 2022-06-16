У розвідці вирішили поділитися інформацією і оприлюднили документ для загального ознайомлення та вивчення.

Головне управління розвідки Міноборони отримало детальну технічну документацію "кримського мосту".

Про це йдеться у повідомленні української розвідки.

У розвідці зазначили, що у найближчому оточенні президента РФ Володимира Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію.

"Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта", - йдеться у повідомленні розвідки.

Там уточнили, що мова про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

У розвідці вирішили поділитися інформацією і оприлюднили документ для загального ознайомлення та вивчення.

Як повідомляв УНІАН, 15 чеврня генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області Дмитро Марченко заявив, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.

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