На Луганщині звели нову телевізійну вежу.

На території Попаснянської тергромади, що на Луганщині, завершено будівництво радіотелевізійної станції, завдяки якій український контент знову стане доступним на частині окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

"Завдяки співпраці державної та місцевої влад сьогодні у Луганській області завершено будівництво телевізійної вежі. Стратегічно важливий об’єкт, адже на прифронтових територіях з 2014 року частково відсутнє українське радіо- та телемовлення. Також зі збудованої телевежі здійснюватиметься трансляція на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Близько 200 тис. людей з обох боків лінії розмежування матимуть доступ до українського контенту", — зазначив міністр.

Повідомляється, що конструкція вежі є унікальною інженерною розробкою заввишки у 150 метрів та вагою майже 100 тонн. Передбачається, що телевежа забезпечить трансляцію близько 30 каналів цифрового телебачення та 8 радіоканалів.

Довідка УНІАН. Проект радіотелевізійної станції "Комишуваха" став переможцем відкритого конкурсу Мінрегіону у 2018 році серед проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Автор: Богдан Слуцький