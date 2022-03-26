Також підрозділи Збройних сил України знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки супротивника.

Українські бійці учора знищили близько 170 окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 06:00 26 березня.

Зазначається, що минулої доби українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки супротивника. Втрати загарбників у живій силі становили близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет).

Ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

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Як повідомили у Генштабі, угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони.

Так, угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання раніше визначених оборонних рубежів.

На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам.

Водночас повідомляється, що на окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних сил України. Успіху не має.

Техніка, що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані.