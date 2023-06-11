Йдеться про катери, корвети і тральщики, що перебували в Севастополі і на озері Донузлав на момент окупації Криму.

Росіяни почали розбирати кораблі і катери Військово-Морських сил України, які були захоплені після окупації Криму.

Російський Telegram-канал "Чорноморський флот" інформує, що на суднообробну базу в Інкермані відправлені:

корвети "Луцьк" та"Хмельницький";

морські тральщики "Черкаси" та "Чернігів";

ракетний катер "Придніпров'я";

артилерійський катер "Херсон";

Ці бойові кораблі і допоміжні судна ВМС України на момент окупації півострова росіянами перебували в Севастополі і на озері Донузлав.

Про утилізацію українських бойових суден у Криму повідомляла раніше цього тижня з посиланням на джерела російська газета "Известия". Російські канали також повідомляють про підготовку до розбору плавкрану ВМСУ "Каланчак" у Південній бухті Севастополя.

Деокупація Криму - останні заяви і прогнози

Глава української розвідки Кирило Буданов прогнозував, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року. Однак цього не сталося.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначав, що відбуваються корективи планів ЗСУ, але "Україна безумовно поверне Крим".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що український контрнаступ, що починається, включає плани з деокупації Криму.

Буданов також прогнозував, що проросійський контингент покине Крим відразу ж після заходу ЗСУ на територію півострова.

Вас також можуть зацікавити новини: